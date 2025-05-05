Путин принял приглашение Моди посетить Индию с визитом

Президент России Владимир Путин в разговоре по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди принял его приглашение посетить Индию с визитом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Индийский лидер подтвердил приглашение президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято", - следует из сообщения.

В ходе общения был отмечен стратегический характер отношений Москвы и Нью-Дели особо привилегированного партнерства. Подчеркивается, что эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться.

Кроме того, Моди поздравил Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, указали в Кремле.

Вместе с тем "с обеих сторон была акцентирована необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях", сообщили в пресс-службе.

Глава российского государства также вновь выразил искренние соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в результате теракта 22 апреля в городе Пахалгам в южном Кашмире, сказано в сообщении.