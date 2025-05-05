Президент РФ отметил хороший темп развития Москвы

Развитие Москвы идет хорошими темпами, в том числе в области инвестиций. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с мэром столицы Сергеем Собяниным в Кремле.

"Москва демонстрирует традиционно очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям", - отметил глава государства в начале встречи.

"Доля Москвы в экономике России тоже существенна - более 20%", - указал он.