Экономика
Президент РФ отметил хороший темп развития Москвы
5 мая 2025 / 15:53
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Развитие Москвы идет хорошими темпами, в том числе в области инвестиций. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с мэром столицы Сергеем Собяниным в Кремле.
"Москва демонстрирует традиционно очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям", - отметил глава государства в начале встречи.
"Доля Москвы в экономике России тоже существенна - более 20%", - указал он.