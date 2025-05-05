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Bild: Писториус сохранит пост министра обороны в новом правительстве Германии
5 мая 2025 / 16:07
Bild: Писториус сохранит пост министра обороны в новом правительстве Германии
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis/ТАСС

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала список министерских постов в новом правительстве Германии. Как пишет газета Bild со ссылкой на осведомленные источники, Борис Писториус сохранит за собой позицию главы Минобороны.

СДПГ получит в новом кабмине, как и Христианско-демократический союз (ХДС), семь министерских портфелей.

Ранее сообщалось, что лидер партии Ларс Клингбайль станет вице-канцлером, министром финансов. Бывшая судья Штефани Хубиг получит пост министра юстиции, экс-председатель Бундестага Бербель Бас будет назначен министром труда и социальных дел, бывший уполномоченный правительства по восточным землям Карстен Шнайдер - министром окружающей среды, замглавы парламентской фракции Верена Хуберц - министром строительства, депутат Реем Алабали-Радован - министром экономического развития. Вместе с тем Элизабет Кайзер станет госминистром, уполномоченной по вопросам миграции, беженцев и интеграции, Натали Павлик - уполномоченной по восточным землям.

Ожидается, что 5 мая СДПГ и консервативный блок ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) подпишут коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового германского правительства. Во вторник в Бундестаге состоится избрание нового канцлера, которым станет лидер ХДС Фридрих Мерц. В тот же день новое правительство будет приведено к присяге.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг. Блок ХДС/ХСС одержал на них победу, получив 28,5% голосов. Второе место заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции оказалась СДПГ с 16,4% голосов. За ними идут "Зеленые" и Левая партия, которые заручились поддержкой 11,6 и 8,8% избирателей соответственно. 

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