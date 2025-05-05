Индия будет представлена на праздновании в Москве 80-летия Победы

Индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом информировали в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Стороны отметили, что День Победы - это общий праздник. В торжественных мероприятиях в Москве примет участие индийский представитель", - следует из сообщения.

Ранее Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина и Моди. Как заявлял ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, индийский премьер не приедет в Москву на празднование Дня Победы.