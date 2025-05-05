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Трамп поручил возобновить работу тюрьмы Алькатрас
5 мая 2025 / 16:59
Трамп поручил возобновить работу тюрьмы Алькатрас
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Тюрьма Алькатрас, работа которой была прекращена в 1963 году, возобновит работу. С соответствующим заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

"Восстановить и открыть Алькатрас! Слишком долго США страдали от злобных, жестоких рецидивистов-преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме страданий и мучений. Когда мы были более серьезной страной мы без колебаний сажали самых опасных преступников в тюрьму и держали их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Он отметил, что дал поручение открыть Алькатрас Бюро тюрем во взаимодействии с Минюстом, министерством внутренней безопасности и ФБР. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не будут заложниками "судей, которые боятся выполнять свою работу и позволять нам выдворить преступников, приехавших в нашу страну нелегально". Возобновление работы тюрьмы "станет символом закона, порядка и справедливости", указал он.

Тюрьма расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. В 1912 году на острове был построен тюремный корпус, получивший название "Алькатрас", а к 1920 он был заполнен заключенными. В 1936 году власти перевели тюрьму в ведомство Минюста.

В "Скалу", как неофициально назвали тюрьму, стали направлять наиболее опасных убийц, воров, насильников, гангстеров и систематических нарушителей тюремной дисциплины. За годы существования из тюрьмы было совершено 14 попыток побега, но ни одна из них не была успешной.

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