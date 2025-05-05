В Минздраве заявили о трех погибших в результате перестрелки в Махачкале

Минздрав Дагестана информировал о гибели трех человек в ходе перестрелки в Махачкале. Ранее в МВД по республике сообщали, что во время перестрелки, предварительно, погибли три сотрудника полиции.

"Согласно уточненным данным, жертвами перестрелки на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова стали три человека. Нападавшие нейтрализованы", - указали в пресс-службе регионального министерства.

В медучреждениях остаются пятеро пострадавших. Среди них двое полицейских и трое гражданских, уточнили в Минздраве по региону.

По информации МВД по Дагестану, среди раненых девочка 17 лет и 40-летняя женщина. Они обе находились в непосредственной близости от места инцидента.