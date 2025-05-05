Путин отметил, что Москва оказалась второй после Нью-Йорка по размеру экономики

Экономика Москвы по паритету покупательной способности сегодня уступает только Нью-Йорку, это служит хорошей основой для решения социальных вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении в Кремле с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Глава государства отметил, что это все возможности, которые являются результатом развития экономики. По его словам, российская столица по паритету покупательной способности заняла среди мегаполисов мира второе место. На первом находится Нью-Йорк, однако, разница между американским городом и Москвой не существенная, указал Путин.

"Это, безусловно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее", - подчеркнул он, добавив, что "это очень здорово".