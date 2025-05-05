Аббас планирует обсудить с Путиным 10 мая ситуацию в Газе и отношения двух стран

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует обсудить на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным 10 мая двусторонние отношения и положение дел в секторе Газа. Об этом сообщил советник президента Махмуд аль-Хаббаш в беседе с ТАСС.

"Встреча позволит обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества во всех областях, тем более при наличии тесных исторических связей между Россией и Палестиной. Аббас также проинформирует принимающую сторону о последних событиях в Палестине в свете продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа, особенно в секторе Газа, и о приоритетах палестинцев в решении проблем, с которыми сталкивается палестинское дело", - указал он.

Некоторое время назад посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль рассказал "Известиям", что Аббас намерен приехать в Россию 8 мая и рассчитывает провести переговоры с Путиным 10 мая.

Предыдущая встреча президентов состоялась в октябре прошлого года в рамках саммита БРИКС в Казани.