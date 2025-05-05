Экранизация повести "В списках не значился" лидирует в кинопрокате России и СНГ

Полнометражный фильм "В списках не значился" по одноименной повести Бориса Васильева возглавил кинопрокат России и СНГ, собрав 237 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за 1-4 мая.

Согласно сюжетной линии, молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение, приезжает в Брест 21 июня 1941 года и спешит к месту расположения своей части - в Брестскую крепость. Но солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, в четыре утра начинается война. В актерском составе - студенты Театральной школы Олега Табакова и труппа Театра Олега Табакова. Роль главного героя сыграл актер Владислав Миллер. В качестве режиссера картины выступил Сергей Коротаев. Премьера состоялась 1 мая этого года.

На втором месте расположилась кинокартина "Кракен", собрав 223,7 млн рублей за выходные. Премьера состоялась 17 апреля. Роли исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская.

Фильм "Батя-2. Дед" режиссера Ильи Учителя занял третье место в кинопрокате, собрав 102,6 млн рублей за аналогичный период. Фильм "Батя-2. Дед" стал сиквелом комедии "Батя" о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. В ролях: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.