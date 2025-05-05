В Иране заявили о готовности продолжать переговоры с США по ядерной программе

Иран готов продолжать вести непрямые переговоры с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана и ожидает дату и место следующей встречи от Омана, выступающего в качестве посредника. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Перенос намеченного на 3 мая очередного раунда консультаций был осуществлен по инициативе посредника и с согласия обеих сторон. Что касается будущего этих переговоров, Иран ожидает сообщений от Омана. Наши оманские друзья согласуют время, место, и мы будем своевременно проинформированы", - отметил он в ходе пресс-конференции.

По словам дипломата, Иран уже доказал, что будет придерживаться дипломатического пути решения всех вопросов, касающихся его ядерной программы. "Если США хотят, чтобы у Ирана не было атомной бомбы, и будет честность с их стороны, то многие вопросы можно будет решить", - указал он.

Вашингтон и Тегеран при посредничестве Омана провели три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В минувший четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что новый раунд переговоров между США и Ираном, который был запланирован на 3 мая, перенесен "по логистическим причинам".