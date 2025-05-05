Израиль вступился за сирийских друзов

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Армия обороны Израиля заявила о готовности защищать друзов Сирии и предотвращать проникновение враждебных сил в их населенные пункты. Такое заявление ЦАХАЛ последовало после того, как Тель-Авив в ночь на 3 мая нанес удары по силам, лояльным действующему руководству в Дамаске. Эта атака стала наиболее массированной с начала года. Были поражены цели в пригороде сирийской столицы, а также в провинциях Хама, Идлиб, Дераа и Латакия.

Таким образом Израиль отреагировал на очередное обострение ситуации в пригородах Дамаска Ашрафия Саханая и Джарамана, где проживает преимущественно друзское население. Поводом для вспышки насилия стало появление аудиозаписи с критикой пророка Мухаммеда, авторство которой приписывается одному из друзов. Со стороны сирийских властей в вооруженных столкновениях участвовали боевики, лояльные Минобороны и МВД. В ходе стычек, по сообщениям местных наблюдателей, погибло свыше 100 человек с обеих сторон. Еще около 40 друзов были убиты на трассе Эс-Сувейда – Дамаск. По поступающей информации, сейчас обстановка постепенно нормализуется, но вполне может быть, что это лишь временное затишье.

Друзы – это замкнутная этноконфессиональная группа. В Сирии их около 700 тыс. человек. Они проживают преимущественно в провинции эс-Сувейда и к югу от Дамаска. Также друзы живут в Ливане и Иордании. Кроме того, друзская община есть и в Израиле - около 150 тыс. человек.

На протяжении сирийского конфликта друзы занимали в целом нейтральную позицию. При Башаре Асаде были попытки призвать их в армию для борьбы с террористами, но они окончились безуспешно, поскольку натолкнулись на серьезное сопротивление. Тогда властям хватило проницательности, чтобы уступить. К тому же друзы, в отличие, например, от курдов традиционно видели себя исключительно в составе сирийского государства, что вполне устраивало руководство в Дамаске.

Обстановка в друзской общине стала обостряться незадолго до падения прежнего режима. Но тогда причиной было плачевное экономическое положение страны. Теперь все изменилось. Новые власти хотят разоружить друзов и назначить в их районах администрацию из своих представителей. Примечательно, что нынешние стычки стали не первыми. В феврале в Джарамане также проходили вооруженные столкновения. И точно так же Израиль встал на сторону друзов. А если брать в целом представителей меньшинств Сирии, то в марте лояльные Дамаску боевики устроили резню против алавитской общины, на которую опирались власти во времена Башара Асада.

По сути, происходящее в Сирии можно было бы рассматривать как пусть и печальное, но во многом закономерное развитие событий после силовой смены власти, если бы не активное вмешательство Израиля. Там редко проявляют альтруизм по отношению к чужим гражданам. Но в данном случае Тель-Авив стал доставлять гуманитарную помощь и даже эвакуировал пятерых раненых на свою территорию. Конечно, в Израиле тоже живут друзы. Их лидер Мовафак Тариф призвал к решительными действиям, чтобы предотвратить резню. Но мотивы тут, скорее, в ином.

Достаточно вспомнить, что после падения режима Башара Асада Израиль ввел войска в Сирию и стал расширять зону оккупации. Комментируя нынешние удары, премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит “развертывания (сирийских) войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы для друзской общины”. Иначе говоря, речь идет как минимум о создании демилитаризованной буферной зоны. Цель тут понятна. С приходом нового руководства в Сирии и усилением там позиций Турции Тель-Авив вполне может получить под боком свою “украину”: террористический режим, лояльный Анкаре, который может использоваться последней для оказания давления на Израиль по любым вопросам. Сирийские друзы, видимо, в этом контексте рассматриваются как сила, на которую можно опереться. Отсюда и риторика, связанная со стремлением обеспечить им защиту.

Только Дамаску и Анкаре такая перспектива тоже не улыбается. Как известно, аппетиты растут во время еды. А где демилитаризованная зона с лояльной друзской общиной, там может быть и нечто большее. Не просто так несколько месяцев назад в арабских СМИ обсуждали перспективу создания сухопутного коридора вдоль границы с Иорданией и Ираком, который позволил бы Израилю установить связь с сирийскими курдами. По сути, сложности тут только с относительно плотно населенными, но небольшими провинциями Эль-Кунейтра, Дераа и эс-Сувейда, а дальше начинается пустыня. К тому же на полпути к курдам есть американская база в Ат-Танфе. Для Турции появление такого коридора станет угрозой национальной безопасности. Израиль традиционно поддерживает “национально-освободительное движение” в курдской среде, тогда как Анкара усматривает терроризм и сепаратизм в любых попытках курдов автономизироваться.

Как бы то ни было, сирийские меньшинства – друзы, алавиты, курды – постепенно становятся той картой, которую хотят разыграть уже несколько игроков. Израиль видит в них как минимум возможность иметь буфер безопасности и держать своего соседа в атомизированном состоянии, а как максимум – за счет поддержки курдского проекта перекроить в отдаленной перспективе границы стран Ближнего Востока и добиться ослабления арабского и исламского мира в целом. Для сирийского руководства, которое поддерживают турки, меньшинства – это потенциальная угроза. Отсюда все попытки силового навязывания им своих правил. К тому же в случае успеха Анкара может получить точку давления на Израиль. Пока ставки в этой игре растут, перспективы урегулирования конфликта в секторе Газа, который раскрутил маховик нестабильности в регионе, остаются туманными. Как далеко зайдет ситуация, можно только гадать. Сейчас уже ясно одно: друзы оказались между молотом и наковальней. Сохранять отстраненность от бурных событий вокруг им будет намного сложнее. И от того, как они себя поведут, во многом может зависеть в целом облик Сирии, а возможно – и Ближнего Востока.