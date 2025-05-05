Самозапрет на кредиты установили 10,3 млн граждан РФ

Самозапрет на кредиты по состоянию на 5 мая установили 10,3 млн россиян, из них более 90% выбрали формат полного запрета. Чаще всего этой услугой пользовались граждане в возрасте 35-45 лет, на их долю приходится 23% от общего количества установленных самозапретов, информировали в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Ранее сообщалось, что на 1 марта текущего года - с начала работы сервиса - самозапрет на кредиты установили 7,94 млн жителей страны.

Согласно данным ОКБ на 5 мая, доля российских граждан в возрасте 45-55 лет, установивших самозапрет на кредиты, составила 21%, 20% приходится на граждан 55-65 лет, 16% - на граждан старше 65 лет, 13% - на 25-35-летних и 8% - на молодежь до 25 лет.

Как отмечается, 91% граждан выбирают формат полного запрета на кредиты - 9,35 млн заявок. Запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 422 тыс. россиян (4%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 165 тыс. граждан (2%). А полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках - 148 тыс. жителей страны (1%). Еще 2% россиян отдали предпочтение другим сочетаниям доступных типов самозапрета.

Вместе с тем россияне направили 324 тыс. заявлений на снятие самозапрета с начала работы сервиса (отменено 3% ранее установленных ограничений). При этом чаще всего к процедуре аннулирования самозапрета прибегали молодые люди до 25 лет (41%), реже всего - граждане 35-45 лет (14%).