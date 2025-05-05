Blick: в Швейцарии оштрафовали на $8,3 тыс. плюнувшего на табличку российского посольства

В Швейцарии оштрафовали на 6,9 тыс. швейцарских франков ($8,3 тыс.) мужчину, который во время пробежки плюнул на табличку на воротах здания консульского отдела посольства России в Берне. Об этом пишет газета Blick.

Сообщается, что инцидент произошел в феврале прошлого года, когда юрист предприятия, связанного со швейцарским правительством, вышел на пробежку в столичном квартале Бруннардерн, где находится множество иностранных представительств. Поравнявшись со зданием консульского отдела посольства РФ, он плюнул в табличку с названием ведомства, таким образом стремясь выразить свой протест из-за позиции Швейцарии по конфликту на Украине, указывает издание. Охрана консульского отдела российского посольства задержала бегуна.

Федеральная прокуратура признала мужчину виновным в "нападении на иностранный государственный символ". За это нарушитель был оштрафован на 30 суточных в размере 230 франков, что в совокупности составляет 6,9 тыс. швейцарских франков. Кроме того, он должен погасить судебные издержки в размере 500 франков.

Газета обращает внимание, что расследование подобных случаев классифицируется как политическое преступление и требует разрешения со стороны высшего политического руководства страны. За последние годы в Швейцарии стало известно о не менее 5 и максимум 11 аналогичных инцидентах, в отношении которых было инициировано проведение расследований.