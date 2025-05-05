Общество
В МВД заявили о гибели двух полицейских при нападении на наряд ДПС в Махачкале
5 мая 2025 / 19:15
© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС
При нападении на наряд ДПС в Махачкале двое сотрудников полиции погибли и двое пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану сообщает ТАСС.
Ранее в МВД по региону информировали о том, что в результате перестрелки, предварительно, погибли трое полицейских.
"В результате нападения преступников на наряд ДПС двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы", - следует из сообщения.