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В МВД заявили о гибели двух полицейских при нападении на наряд ДПС в Махачкале
5 мая 2025 / 19:15
В МВД заявили о гибели двух полицейских при нападении на наряд ДПС в Махачкале
© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

При нападении на наряд ДПС в Махачкале двое сотрудников полиции погибли и двое пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану сообщает ТАСС.

Ранее в МВД по региону информировали о том, что в результате перестрелки, предварительно, погибли трое полицейских.

"В результате нападения преступников на наряд ДПС двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы", - следует из сообщения.

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