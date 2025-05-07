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Политика
Эрдоган обсудил с Трампом Украину, Иран и сектор Газа
5 мая 2025 / 19:28
Эрдоган обсудил с Трампом Украину, Иран и сектор Газа
© EPA-EFE/ Malton DIBRA/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с американским лидером Дональдом Трампом урегулирование на Украине, переговоры с Ираном и положение дел в секторе Газа.

"Президент Эрдоган заявил, что поддерживает подход президента США к прекращению войн и что он ценит переговорный процесс с Ираном и усилия, предпринятые Трампом для прекращения российско-украинской войны. Эрдоган отметил, что гуманитарный кризис в секторе Газа достиг серьезных масштабов и что этой гуманитарной трагедии необходимо положить конец", - сказано в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Кроме того, Эрдоган сообщил Трампу, что "Анкара готова сотрудничать и оказывать всевозможную поддержку для установления режима прекращения огня и обеспечения прочного мира" в конфликтах в регионе.

Стороны обсудили и Сирию. Эрдоган в связи с этим обратил внимание, что "усилия США по смягчению санкций в отношении Сирии будут способствовать процессу защиты территориальной целостности Сирии и ее стабильности".

"В ходе разговора президент Эрдоган пригласил президента США Трампа в Турцию", - следует из заявления канцелярии.

Вместе с тем собеседники "обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные проблемы". "Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги по развитию сотрудничества с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности", - говорится в заявлении.

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