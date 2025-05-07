TASR: президенту Словакии передали петицию о референдуме об отмене санкций против России

Представители внепарламентского Словацкого движения возрождения передали в канцелярию президента Словакии петицию граждан с просьбой объявить в республике референдум об отказе от антироссийских санкций, передает информагентство TASR.

Как отмечается, под петицией инициаторы собрали порядка 400 тыс. подписей.

"Канцелярия президента Словакии будет работать со списками петиции в полном соответствии с законом", - указали в департаменте по связям с общественностью администрации президента.

Референдум в Словакии назначает президент после получения петиции, под которой, согласно действующему законодательству, поставили подписи по меньшей мере 350 тыс. граждан этой страны, население которой составляет порядка 5,5 млн человек. Перед его объявлением администрация главы государства должна установить, осуществлялся ли сбор подписей под документом согласно требованиям национального законодательства.