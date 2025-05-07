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Президент подписал указ о создании в России Национального центра спортивной медицины
5 мая 2025 / 20:16
Президент подписал указ о создании в России Национального центра спортивной медицины
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В России будет создан Национальный центр спортивной медицины. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

"Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства" Национальный центр спортивной медицины", - следует из текста указа.

Центр будет создан для укрепления здоровья российских спортсменов, повышения эффективности их медицинского обеспечения и комплексного развития спортивной медицины в стране.

Учреждение будет также укреплять кадровый потенциал российской спортивной медицины, проводить исследования в сфере медико-биологического обеспечения спортсменов, а также разрабатывать и направлять на утверждение в Федеральное медико-биологическое агентство методические указания по медицинскому обеспечению спортсменов РФ.

Кроме того, центр будет заниматься ведением баз данных о состоянии здоровья российских спортсменов и осуществлять международное сотрудничество в сфере спортивной медицины.

Глава государства поручил правительству в течение четырех месяцев принять меры по реализации данного указа. 

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