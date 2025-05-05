Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
5 мая 2025 / 23:41
КОТИРОВКИ
USD
05/05
97.9241
EUR
05/05
104.8872
Новости часа
MRTV: премьер Мьянмы приедет на парад в честь 80-летия Победы Трамп высоко оценил решение Путина объявить трехдневное перемирие на Украине
Москва
5 мая 2025 / 23:41
Котировки
USD
05/05
97.9241
0.0000
EUR
05/05
104.8872
0.0000
Политолог Брутер: при новом премьере Канада не изменит позицию по присоединению к США
Политолог Брутер: при новом премьере Канада не изменит позицию по присоединению к США
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ / / /
Орбан рассказал о причинах конфликта с Зеленским
5 мая 2025 / 20:37
Орбан рассказал о причинах конфликта с Зеленским
© Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, так как услышал в его словах откровенную угрозу. 

Выступая в парламенте он отметил, что до недавнего времени успешно избегал противоречий с Зеленским и не реагировал на каждое его провокационное высказывание, поскольку старался сохранить в отношениях между двумя соседними странами "то, что еще можно сохранить". Однако ему пришлось пересмотреть это правило в прошедшие выходные после того, как Зеленский выразил недовольство из-за проходящего в Венгрии референдума по вопросу о приеме Украины в Евросоюз и заявил, что Орбан "делает опасные вещи".

Глава венгерского правительства подчеркнул, что "услышал в этих словах угрозу". "В международной политике это может быть расценено только как серьезная угроза и мы не можем мириться с такими угрозами", - указал он. "Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт, который может иметь серьезные последствия, но я беру ответственность на себя", - заявил Орбан.

Он также обратил внимание, что ему "точно известно, что Зеленский сговорился с Брюсселем о приеме его страны в ЕС к 2030 году" и хочет, чтобы это решение было выполнено венграми. 

"Давайте говорить начистоту! Никогда не возникнет ситуация, когда Киев или Брюссель будут указывать венграм, как они могут использовать свои права в соответствии с основным законом Евросоюза", - заключил политик.

В Венгрии в настоящее время проводится референдум по вопросу о присоединении Украины к Евросоюзу, инициированный правительством. По его мнению, поспешное вступление Киева в сообщество нанесет непоправимый ущерб европейской экономике и втянет ЕС в прямой конфликт с РФ.

Референдум, который проводится путем почтовой рассылки анкет, продлится до конца мая. Будапешт планирует руководствоваться его результатами во время консультаций с Брюсселем. 

Политолог Брутер: при новом премьере Канада не изменит позицию по присоединению к США
Политолог Брутер: при новом премьере Канада не изменит позицию по присоединению к США
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
22:26
MRTV: премьер Мьянмы приедет на парад в честь 80-летия Победы
22:06
Трамп высоко оценил решение Путина объявить трехдневное перемирие на Украине
21:46
Верховную раду оградили колючей проволокой
21:25
В Таджикистане ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по $2,4 тыс.
21:10
Трамп: идея присоединить Канаду не связана с намерением сделать США крупнее РФ
20:58
Президент Лаоса посетит Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
20:16
Президент подписал указ о создании в России Национального центра спортивной медицины
19:28
Эрдоган обсудил с Трампом Украину, Иран и сектор Газа
19:15
В МВД заявили о гибели двух полицейских при нападении на наряд ДПС в Махачкале
18:56
Blick: в Швейцарии оштрафовали на $8,3 тыс. плюнувшего на табличку российского посольства
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры