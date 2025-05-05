Орбан рассказал о причинах конфликта с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, так как услышал в его словах откровенную угрозу.

Выступая в парламенте он отметил, что до недавнего времени успешно избегал противоречий с Зеленским и не реагировал на каждое его провокационное высказывание, поскольку старался сохранить в отношениях между двумя соседними странами "то, что еще можно сохранить". Однако ему пришлось пересмотреть это правило в прошедшие выходные после того, как Зеленский выразил недовольство из-за проходящего в Венгрии референдума по вопросу о приеме Украины в Евросоюз и заявил, что Орбан "делает опасные вещи".

Глава венгерского правительства подчеркнул, что "услышал в этих словах угрозу". "В международной политике это может быть расценено только как серьезная угроза и мы не можем мириться с такими угрозами", - указал он. "Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт, который может иметь серьезные последствия, но я беру ответственность на себя", - заявил Орбан.

Он также обратил внимание, что ему "точно известно, что Зеленский сговорился с Брюсселем о приеме его страны в ЕС к 2030 году" и хочет, чтобы это решение было выполнено венграми.

"Давайте говорить начистоту! Никогда не возникнет ситуация, когда Киев или Брюссель будут указывать венграм, как они могут использовать свои права в соответствии с основным законом Евросоюза", - заключил политик.

В Венгрии в настоящее время проводится референдум по вопросу о присоединении Украины к Евросоюзу, инициированный правительством. По его мнению, поспешное вступление Киева в сообщество нанесет непоправимый ущерб европейской экономике и втянет ЕС в прямой конфликт с РФ.

Референдум, который проводится путем почтовой рассылки анкет, продлится до конца мая. Будапешт планирует руководствоваться его результатами во время консультаций с Брюсселем.