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Президент Лаоса посетит Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
5 мая 2025 / 20:58
Президент Лаоса посетит Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит планирует посетить Россию с 8 по 10 мая и принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом информировал МИД ЛНДР.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит во главе делегации высокого уровня ЛНДР посетит Россию с рабочим визитом с 8 по 10 мая 2025 года в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - следует из коммюнике лаосского дипведомства. 

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