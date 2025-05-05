Президент Лаоса посетит Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит планирует посетить Россию с 8 по 10 мая и принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом информировал МИД ЛНДР.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит во главе делегации высокого уровня ЛНДР посетит Россию с рабочим визитом с 8 по 10 мая 2025 года в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - следует из коммюнике лаосского дипведомства.