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Трамп: идея присоединить Канаду не связана с намерением сделать США крупнее РФ
5 мая 2025 / 21:10
Трамп: идея присоединить Канаду не связана с намерением сделать США крупнее РФ
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение присоединить Канаду никак не связано с идеей сделать Соединенные Штаты по общей площади территории крупнее России.

Журналистка обратила внимание, что Российская Федерация является самой большой страной в мире, а Канада занимает второе место. Она поинтересовалась, добивается ли глава Белого дома присоединения Канады на правах 51-го штата, чтобы сделать США самой большой страной мира. "Нет, я никогда не думал об этом таким образом. Хоть я и застройщик недвижимости", - пошутил американский лидер.

"Никогда, никогда не слышал подобного вопроса", - отметил он.

Трамп не раз выражал мнение, в соответствии с которым многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он считает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые якобы исходят, в частности, от РФ и КНР.

Вместе с тем премьер-министр Марк Карни неоднократно подчеркивал, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.

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