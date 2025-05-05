В Таджикистане ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по $2,4 тыс.

В Таджикистане ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны по решению спикера Национального совета, мэра Душанбе Рустама Эмомали получат единовременную выплату в размере 25 тыс. сомони (порядка $2,4 тыс.).

"Согласно постановлению председателя города Душанбе, каждому из участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будет выделено по 25 тыс. сомони", - следует из сообщения в Telegram-канале.

На сегодняшний день в Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны. Вместе с тем в республике остался 121 труженик тыла.

В годы войны из Таджикистана в Красную армию призвали свыше 300 тыс. человек, с фронта не вернулись более 90 тыс. жителей республики. Согласно данным совета ветеранов войны и труда республики, 56 тыс. таджикистанцев были награждены орденами и медалями СССР, 56 жителей республики стали Героями Советского Союза и 21 человек является полным кавалером ордена Славы.

В годы Великой Отечественной войны из районов СССР, затронутых боевыми действиями, в Таджикистан эвакуировали около 100 тыс. человек. В этот период в республике действовали 29 военных госпиталей. Свыше 100 тыс. человек прошли там лечение и вернулись на фронт.