Верховную раду оградили колючей проволокой

Вокруг здания Верховной рады в Киеве и прилегающей территории возвели ограждение из колючей проволоки. Об этом информировало украинское издание "Страна".

Издание распространило видео, где видно забор из колючей проволоки, порядка 1,5 м в высоту, который ограждает территорию у здания украинского парламента.

С начала введения военного положения на Украине доступ ко всем главным правительственным зданиям в Киеве закрыт, в частности, запрет распространяется на здания парламента, правительства и офиса Владимира Зеленского.

Причины возведения заграждения не называются. Предположительно, в четверг Рада проведет голосование по соглашению с США о недрах, подписанному 1 мая.