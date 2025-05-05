Общество
Верховную раду оградили колючей проволокой
5 мая 2025 / 21:46
© Андрей Ратмиров/ ТАСС
Вокруг здания Верховной рады в Киеве и прилегающей территории возвели ограждение из колючей проволоки. Об этом информировало украинское издание "Страна".
Издание распространило видео, где видно забор из колючей проволоки, порядка 1,5 м в высоту, который ограждает территорию у здания украинского парламента.
С начала введения военного положения на Украине доступ ко всем главным правительственным зданиям в Киеве закрыт, в частности, запрет распространяется на здания парламента, правительства и офиса Владимира Зеленского.
Причины возведения заграждения не называются. Предположительно, в четверг Рада проведет голосование по соглашению с США о недрах, подписанному 1 мая.