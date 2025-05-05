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Трамп высоко оценил решение Путина объявить трехдневное перемирие на Украине
5 мая 2025 / 22:06
Трамп высоко оценил решение Путина объявить трехдневное перемирие на Украине
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение главы российского государства Владимира Путина объявить перемирие на Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет", - сказал он при общении с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что в настоящее время все стороны находятся в выгодном положении, чтобы урегулировать конфликт. По его словам, и Москва, и Киев настроены на мирное решение. 

"Если бы я не был президентом, никто бы не стал урегулировать", - указал американский лидер.

"Как вам известно, президент Путин объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж много, однако это очень много, если вы знаете, с чего мы начинали", - заметил он. 

Вместе с тем глава вашингтонской администрации подчеркнул, что произошла война, которой не должно было быть. "Вы будете очень разочарованы, когда узнаете реальное число погибших. Это очень смертоносная и страшная война", - заключил он.

Ранее президент РФ принял решение объявить перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Владимир Зеленский отверг это предложение, требуя более длительной паузы, а также выступил с угрозами празднованию Дня Победы в Москве. 

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