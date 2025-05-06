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MRTV: премьер Мьянмы приедет на парад в честь 80-летия Победы
5 мая 2025 / 22:26
MRTV: премьер Мьянмы приедет на парад в честь 80-летия Победы
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн намерен посетить Россию по приглашению президента Владимира Путина и планирует принять участие в параде по случаю 80-летия Победы. Об этом информировал телеканал MRTV.

"Председатель Государственного административного совета и премьер-министр старший генерал Мин Аун Хлайн посетит Россию с визитом по приглашению президента этой страны Владимира Путина. В ходе визита он примет участие в торжествах по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны", - указывается в материале.

В марте Путин заявил, что, "согласно имеющейся договоренности, расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади". Он также отметил, что пригласил премьера Мьянмы в Москву на День Победы. 

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