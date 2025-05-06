Reuters: Еврокомиссия может запретить импорт газа из России к концу 2027 года

Еврокомиссия (ЕК) представит во вторник инициативы по отказу от газа из России к концу 2027 года. Об этом со ссылкой на чиновников ЕС передает агентство Reuters.

Сообщается, что в дорожной карте заявят о намерении предложить в июне "запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года".

Кроме того, ЕК хочет запретить импорт обычного и сжиженного природного газа (СПГ) из России по имеющимся контрактам к концу 2027 года. Вместе с тем Reuters обращает внимание, что планы пока конфиденциальны и еще могут измениться.

В мае 2022 года Евросоюз инициировал программу REPowerEU, нацеленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для ЕС увеличилась почти в четыре раза за три года за счет увеличения цен и объема его поставок из РФ. До 2022 года Евросоюз закупал в России 40% газа, к 2023 году эта цифра уменьшилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало резкую критику со стороны Брюсселя.