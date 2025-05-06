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Шойгу отметил, что НАТО и ЕС ведут программы по приготовлению к прямому конфликту с РФ
6 мая 2025 / 10:47
Шойгу отметил, что НАТО и ЕС ведут программы по приготовлению к прямому конфликту с РФ
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

В Североатлантическом альянсе и Европейском союзе запущены программы ориентированные на приготовления к прямому военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения изложил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в материале для "Российской газете".

Он отметил, что "подстрекаемые и опекаемые" Британией и Францией европейские элиты по-прежнему заявляют о необходимости нанесения стратегического поражения России.

"Под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и ЕС запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией", - указал Шойгу. Эти шаги "в лучших традициях геббельсовской пропаганды обосновываются русофобскими измышлениями", добавил он.

Вместе с тем Шойгу подчеркнул, что в складывающихся условиях возрастает роль СБ РФ в организации государственного и военного управления. Совет безопасности является единственным органом, которым в соответствии с Конституцией лично руководит президент страны, констатировал он. 

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