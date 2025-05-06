Мерц не набрал голосов для избрания канцлером Германии в первом туре

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не смог получить достаточного количества голосов в Бундестаге для избрания канцлером ФРГ в первом туре. Об этом объявила председатель парламента Юлия Клёкнер. Трансляция велась на сайте законодательного органа.

Так, Мерца поддержали 310 депутатов, при этом нужное количество голосов для избрания - 316. Фракции Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ ХСС занимают в Бундестаге 328 кресел.