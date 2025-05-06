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The Times of India: Пакистан испытывает дефицит воды из-за закрытия Индией плотины
6 мая 2025 / 11:27
The Times of India: Пакистан испытывает дефицит воды из-за закрытия Индией плотины
© Raminder Pal Singh via Reuters Connect/ТАСС

Приостановка Индией пропуска воды через плотину Баглихар на реке Чинаб повлекла за собой резкий дефицит водных ресурсов в Пакистане, пишет газета The Times of India.

В понедельник сброс воды на плотине Баглихар ниже по течению реки Чинаб в Пакистан уменьшился на 91%. Закрытие плотины фактически приостановило течение этой водной артерии, которая играет большую роль в ирригации в сельских районах пакистанской провинции Пенджаб.

"Нынешняя ситуация говорит о том, что Индия разработала инфраструктуру для управления водными ресурсами в целях давления на Пакистан", - указывает издание.

Представитель Пакистана в совместном с Индией Управлении по системе реки Инд Мухаммад Халид Идрис Рана в интервью агентству Вloomberg заявил, что Исламабад будет вынужден сократить на одну пятую поставки воды в сельские регионы Пенджаба. Он отметил, что предназначавшейся Пакистану водой Индия заполняет собственные водохранилища, что позволит ей в летний сезон увеличить выработку электроэнергии на трех своих ГЭС на реке Чинаб. Это может привести к тому, что дефицит воды в Пакистане в начале сельскохозяйственного сезона в текущем году составит 21%.

В 1960 году Индия и Пакистан подписали договор о водах Инда, который подразумевает распределение водных ресурсов. Так, Исламабад получил контроль над самим Индом и его притоками - Чинабом и Джеламом, текущими с индийской территории, но Индия по договору может использовать их воду для орошения прилегающих полей и для нужд жителей прилегающих районов. Нью-Дели получил полный контроль над реками Беас, Рави и Сатледж. Нью-Дели и Исламабад по этому соглашению условились обмениваться данными, для чего была образована Постоянная комиссия по Инду.

После теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля МИД Индии объявил о немедленной приостановке действия договора о водах Инда. На этот шаг Нью-Дели пошел после установления трансграничных связей теракта, жертвами которого стали 26 человек.

Ранее власти Индии информировали о том, что разрабатывают меры, чтобы ни одна капля воды не попала в Пакистан. Исламабад заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, будет расцениваться как акт войны. 

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