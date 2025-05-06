Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

Российский рынок акций на окрытии основной торговой сессии 6 мая отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к незначительному росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,32%, до 2 747,44 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,32%, до 1 056,6 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 6,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,142 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 759,91 (+0,77%), индекс РТС составлял 1 061,4 пункта (+0,77%). Вместе с тем курс юаня перешел к росту и составлял 11,212 рубля (+0,45 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.