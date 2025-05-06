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Трамп: в США дни победы в мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими
6 мая 2025 / 12:02
Трамп: в США дни победы в мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные днями победы в Первой и Второй мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими. Соответствующую публикацию американский лидер разместил в Truth Соц. сети.

"Мы выиграли обе мировые войны, но никогда не считали это своей заслугой - это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, - США, и эта победа была достигнута только благодаря нам. Без США войну выиграли бы другие страны, и мир был бы совсем другим. Поэтому я объявляю национальный праздник в честь победы в Первой мировой войне, соглашение о перемирии в которой было подписано 11 ноября 1918 года, и во Второй мировой войне, датой победы в которой стало 8 мая 1945 года. Мы не будем закрывать страну на эти два очень важных праздника, 11 ноября и 8 мая, Первую и Вторую мировую войну, поскольку в Америке и так слишком много праздников - в году не хватает дней. Мы были рабочими тогда, и мы рабочие сейчас!" - указал Трамп.

Некоторое время назад заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "пафосной чушью" заявление Трампа о том, что США внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне.

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