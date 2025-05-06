Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
6 мая 2025 / 14:59
КОТИРОВКИ
USD
06/05
97.9241
EUR
06/05
104.8872
Новости часа
Мишустин прилетел на Ставрополье с рабочей поездкой Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 беспилотника ВСУ
Москва
6 мая 2025 / 14:59
Котировки
USD
06/05
97.9241
0.0000
EUR
06/05
104.8872
0.0000
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Россия / Общество / Стихийные бедствия / Политика и религия
Общество
Площадь лесных пожаров в Забайкалье составила более 300 тыс. га
6 мая 2025 / 12:26
Площадь лесных пожаров в Забайкалье составила более 300 тыс. га
© Александр Рюмин/ ТАСС

Площадь лесных пожаров, действующих в Забайкальском крае, составила более 300 тыс. га. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю Артем Чулков.

"Согласно последним данным на 14:00 (08:00 мск), на территории края действуют 35 лесных пожаров на площади свыше 300 тыс. гектаров. Из них локализованы 11 на площади более 230 тыс. га. И обнаружено за сутки 3 пожара на площади 38 га", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Чулков уточнил, что всего с начала года в Забайкалье было выявлено 782 возгорания травы на площади 54 тыс. га и 398 лесных пожаров на площади более 740 тыс. га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе значительно снизилось количество пожаров травы, однако увеличилась их площадь. По лесным пожарам идет заметное увеличение как по количеству, так и по площадям. В текущем году площадь лесных возгораний выросла практически более чем в 20 раз.

В настоящее время в ликвидации лесных пожаров в Забайкальском крае задействована группировка из 1 599 человек и 162 единиц техники, включая 27 судов авиации.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявлен с 24 марта. С 7 апреля в лесах действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля для привлечения дополнительных ресурсов к стабилизации обстановки в регионе введен режим ЧС федерального уровня.

Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
14:21
Мишустин прилетел на Ставрополье с рабочей поездкой
14:10
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 беспилотника ВСУ
13:58
Семьям погибших при нападении в Махачкале полицейских выплатят по 1 млн рублей
13:41
Шойгу отметил, что СССР избавил Европу от фашистского порабощения
13:28
Си Цзиньпин: Китай и Евросоюз должны противостоять одностороннему запугиванию
13:04
Российские ВС освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
12:47
Bild: Мерц отказался от участия во втором туре голосования на выборах канцлера Германии
12:26
Площадь лесных пожаров в Забайкалье составила более 300 тыс. га
12:02
Трамп: в США дни победы в мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими
11:48
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры