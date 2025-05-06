Площадь лесных пожаров в Забайкалье составила более 300 тыс. га

Площадь лесных пожаров, действующих в Забайкальском крае, составила более 300 тыс. га. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю Артем Чулков.

"Согласно последним данным на 14:00 (08:00 мск), на территории края действуют 35 лесных пожаров на площади свыше 300 тыс. гектаров. Из них локализованы 11 на площади более 230 тыс. га. И обнаружено за сутки 3 пожара на площади 38 га", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Чулков уточнил, что всего с начала года в Забайкалье было выявлено 782 возгорания травы на площади 54 тыс. га и 398 лесных пожаров на площади более 740 тыс. га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе значительно снизилось количество пожаров травы, однако увеличилась их площадь. По лесным пожарам идет заметное увеличение как по количеству, так и по площадям. В текущем году площадь лесных возгораний выросла практически более чем в 20 раз.

В настоящее время в ликвидации лесных пожаров в Забайкальском крае задействована группировка из 1 599 человек и 162 единиц техники, включая 27 судов авиации.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявлен с 24 марта. С 7 апреля в лесах действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля для привлечения дополнительных ресурсов к стабилизации обстановки в регионе введен режим ЧС федерального уровня.