Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
6 мая 2025 / 14:59
КОТИРОВКИ
USD
06/05
97.9241
EUR
06/05
104.8872
Новости часа
Мишустин прилетел на Ставрополье с рабочей поездкой Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 беспилотника ВСУ
Москва
6 мая 2025 / 14:59
Котировки
USD
06/05
97.9241
0.0000
EUR
06/05
104.8872
0.0000
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Правые партии Европы
Политика
Bild: Мерц отказался от участия во втором туре голосования на выборах канцлера Германии
6 мая 2025 / 12:47
Bild: Мерц отказался от участия во втором туре голосования на выборах канцлера Германии
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отказался от проведения второго тура голосования по своей кандидатуре на пост канцлера ФРГ. Об этом информировала газета Bild, ссылаясь на источники в парламентской фракции блока ХДС и Христианско-социального союза.

Как отмечается, в этом случае Германия 6 мая не получит нового канцлера. Все намеченные на 7 мая зарубежные визиты Мерца теперь под вопросом. Он планировал посетить Париж, а затем в Варшаву.

Ранее во вторник Мерцу не удалось набрать достаточного количества голосов в Бундестаге для избрания канцлером ФРГ в первом туре. Его поддержали 310 депутатов из 621 проголосовавшего, при этом необходимое количество голосов для избрания - 316. Против выступили 307, воздержались 3. Фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока, объединяющего ХДС и ХСС, занимают в Бундестаге 328 кресел.

По данным Bild, во фракции ХДС/ХСС возмущены тем, что кто-то из социал-демократов голосовал против Мерца. В истории Германии еще не было прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование.

Согласно статье 63 основного закона, "если предложенное лицо не избрано, то Бундестаг может в течение 14 дней после выборов избрать федерального канцлера абсолютным большинством голосов своих членов". 

Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
14:21
Мишустин прилетел на Ставрополье с рабочей поездкой
14:10
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 беспилотника ВСУ
13:58
Семьям погибших при нападении в Махачкале полицейских выплатят по 1 млн рублей
13:41
Шойгу отметил, что СССР избавил Европу от фашистского порабощения
13:28
Си Цзиньпин: Китай и Евросоюз должны противостоять одностороннему запугиванию
13:04
Российские ВС освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
12:47
Bild: Мерц отказался от участия во втором туре голосования на выборах канцлера Германии
12:26
Площадь лесных пожаров в Забайкалье составила более 300 тыс. га
12:02
Трамп: в США дни победы в мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими
11:48
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры