Bild: Мерц отказался от участия во втором туре голосования на выборах канцлера Германии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отказался от проведения второго тура голосования по своей кандидатуре на пост канцлера ФРГ. Об этом информировала газета Bild, ссылаясь на источники в парламентской фракции блока ХДС и Христианско-социального союза.

Как отмечается, в этом случае Германия 6 мая не получит нового канцлера. Все намеченные на 7 мая зарубежные визиты Мерца теперь под вопросом. Он планировал посетить Париж, а затем в Варшаву.

Ранее во вторник Мерцу не удалось набрать достаточного количества голосов в Бундестаге для избрания канцлером ФРГ в первом туре. Его поддержали 310 депутатов из 621 проголосовавшего, при этом необходимое количество голосов для избрания - 316. Против выступили 307, воздержались 3. Фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока, объединяющего ХДС и ХСС, занимают в Бундестаге 328 кресел.

По данным Bild, во фракции ХДС/ХСС возмущены тем, что кто-то из социал-демократов голосовал против Мерца. В истории Германии еще не было прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование.

Согласно статье 63 основного закона, "если предложенное лицо не избрано, то Бундестаг может в течение 14 дней после выборов избрать федерального канцлера абсолютным большинством голосов своих членов".