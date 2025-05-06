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Си Цзиньпин: Китай и Евросоюз должны противостоять одностороннему запугиванию
6 мая 2025 / 13:28
Си Цзиньпин: Китай и Евросоюз должны противостоять одностороннему запугиванию
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Китай и Евросоюз должны вместе способствовать поддержанию многополярного мира и противостоять одностороннему запугиванию. Соответствующую точку зрения изложил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между КНР и ЕС.

"Китай и ЕС должны поддерживать многосторонность, защищать справедливость, противостоять одностороннему запугиванию, работать сообща с целью решения глобальных проблем, совместно содействовать равноправному и упорядоченному многополярному миру и инклюзивной экономической глобализации", - цитирует его агентство Xinhua.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Брюссель должны вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание во всем мире, назвав связи между Китаем и ЕС одними из самых влиятельных в мире.

"Связи между Китаем и ЕС стали одними из самых влиятельных двусторонних отношений в мире, они вносят важный вклад в улучшение благосостояния китайского и европейских народов и содействуют миру и развитию во всем мире", - указал китайский лидер.

"Здоровые и стабильные отношения между КНР и ЕС не только принесут успехи обеим сторонам, но и сделают мир светлее", - заключил он.

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