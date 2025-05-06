Шойгу отметил, что СССР избавил Европу от фашистского порабощения

СССР спас Европу от фашистского порабощения, выполнив великую освободительную миссию. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в материале для "Российской газеты".

"Советский Союз освободил Европу от фашистского порабощения. В тяжелейших сражениях наши войска не только изгнали нацистов со своей земли, но и избавили страны Европы от "коричневой чумы", от фашистского порабощения", - указал он.

После этого, "верный своим союзническим обязательствам, СССР нанес удар по сателлиту Германии - японскому милитаризму на Дальнем Востоке, поставив победную точку во Второй мировой войне", подчеркнул секретарь СБ РФ.