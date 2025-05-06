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Семьям погибших при нападении в Махачкале полицейских выплатят по 1 млн рублей
6 мая 2025 / 13:58
Семьям погибших при нападении в Махачкале полицейских выплатят по 1 млн рублей
© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

Администрация Дагестана выделит семьям погибших при нападении на ДПС в Махачкале по 1 млн рублей, пострадавшим будет выплачено до 500 тыс. рублей. Соответствующее сообщение разместил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

"Семьям погибших сотрудников полиции будет выделено по 1 млн рублей. Погибли два совсем молодых парня. Наш долг перед ними - продолжить борьбу с теми, кто пытается помешать мирному будущему Дагестана. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь в размере до 500 тыс. рублей", - указал он.

Меликов уточнил, что средства будут выделены из регионального социального фонда "Все вместе". 

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