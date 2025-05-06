Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 4 американские авиабомбы JDAM и 202 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО уничтожены 4 управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 202 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55 654 беспилотника, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 175 танков и других боевых бронемашин, 1 558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 059 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.