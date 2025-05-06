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Мишустин прилетел на Ставрополье с рабочей поездкой
6 мая 2025 / 14:21
Мишустин прилетел на Ставрополье с рабочей поездкой
© Анна Исакова/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Председатель правительства РФ России Михаил Мишустин прибыл в Ставропольский край с рабочей поездкой. Он намерен сосредоточить свое внимание на теме развития аэропортовой инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Премьер-министр планирует посетить новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий международного аэропорта Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова. После этого он проведет совещание о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России. 

Кроме того, у Мишустина намечена рабочая встреча с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. 

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