Мишустин прилетел на Ставрополье с рабочей поездкой

Председатель правительства РФ России Михаил Мишустин прибыл в Ставропольский край с рабочей поездкой. Он намерен сосредоточить свое внимание на теме развития аэропортовой инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Премьер-министр планирует посетить новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий международного аэропорта Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова. После этого он проведет совещание о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России.

Кроме того, у Мишустина намечена рабочая встреча с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.