Политика
Мишустин прилетел на Ставрополье с рабочей поездкой
6 мая 2025 / 14:21
© Анна Исакова/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС
Председатель правительства РФ России Михаил Мишустин прибыл в Ставропольский край с рабочей поездкой. Он намерен сосредоточить свое внимание на теме развития аэропортовой инфраструктуры, сообщает ТАСС.
Премьер-министр планирует посетить новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий международного аэропорта Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова. После этого он проведет совещание о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России.
Кроме того, у Мишустина намечена рабочая встреча с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.