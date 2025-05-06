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Маск считает цивилизацию на Марсе гарантом выживания человечества
6 мая 2025 / 14:38
Маск считает цивилизацию на Марсе гарантом выживания человечества
© EPA-EFE/ JUSTIN LANE/ТАСС

Создание автономных поселений на Марсе обеспечит выживание человечества в будущем. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в интервью телеканалу Fox News.

"Марс - это страхование коллективной жизни. Рано или поздно вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем, которое постепенно расширяется", - указал он. По словам предпринимателя, человечество обязано стать "мультипланетной цивилизацией", так как Земля в конечном счете будет "испепелена".

Он отметил, что главная задача состоит в создании города на Марсе, инфраструктура которого будет адаптирована к полному самообеспечению. Это позволит избежать разрушения марсианского поселения и прерывания развития человечества в случае катастроф на Земле.

Ранее Маск сообщал, что в конце 2026 года на Марс будет отправлен космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus. Если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. 

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