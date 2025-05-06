Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
6 мая 2025 / 16:31
КОТИРОВКИ
USD
06/05
97.9241
EUR
06/05
104.8872
Новости часа
Bild: в Бундестаге состоится второй тур выборов канцлера ФРГ ЕК: США обложили пошлинами 70% экспорта Евросоюза на сумму €380 млрд
Москва
6 мая 2025 / 16:31
Котировки
USD
06/05
97.9241
0.0000
EUR
06/05
104.8872
0.0000
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Москва и Киев обменялись пленными по формуле 205 на 205
6 мая 2025 / 14:52
Москва и Киев обменялись пленными по формуле 205 на 205
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Во вторник, 6 мая, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих", - указали в российском военном ведомстве. Украинской стороне также передали 205 военнослужащих ВСУ, уточнили там.

При возвращении военнослужащих РФ из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как отмечается, в настоящее время все российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. У них также есть возможность связаться с родными.

В МО РФ заявили, что все освобожденные будут доставлены в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Аналитик Павлив: для США важна Россия, а не Украина
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Солонников: позиции России и Запада по мирному урегулированию все еще далеки друг от друга
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Политолог Ежов об экономических экспериментах Трампа
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
15:47
Bild: в Бундестаге состоится второй тур выборов канцлера ФРГ
15:32
ЕК: США обложили пошлинами 70% экспорта Евросоюза на сумму €380 млрд
15:15
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву
15:01
Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России
14:52
Москва и Киев обменялись пленными по формуле 205 на 205
14:38
Маск считает цивилизацию на Марсе гарантом выживания человечества
14:21
Мишустин прилетел на Ставрополье с рабочей поездкой
14:10
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 беспилотника ВСУ
13:58
Семьям погибших при нападении в Махачкале полицейских выплатят по 1 млн рублей
13:41
Шойгу отметил, что СССР избавил Европу от фашистского порабощения
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры