Москва и Киев обменялись пленными по формуле 205 на 205

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Во вторник, 6 мая, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих", - указали в российском военном ведомстве. Украинской стороне также передали 205 военнослужащих ВСУ, уточнили там.

При возвращении военнослужащих РФ из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как отмечается, в настоящее время все российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. У них также есть возможность связаться с родными.

В МО РФ заявили, что все освобожденные будут доставлены в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.