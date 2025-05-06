Практически вся Европа ведет войну против России, эти силы вновь сплотились под нацистскими знаменами, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД.

"Сегодня против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, поддерживая откровенно расистский, антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах. И также, как в рамках операции "Немыслимое", нам объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя", - указал он.

"Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие и, я уверен, развитие на столетия вперед, но и помнить о дипломатических уроках тех событий. Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он также напомнил о рассекреченных документах, в которых сказано о подготовке, прежде всего, с участием Великобритании, операции "Немыслимое", предполагавшей нападение на СССР "с целью нанесения ему стратегического поражения". "И сегодня тот опыт для нас бесценен. Опыт выстраивания коалиций, но исключительно с опорой на собственные интересы, без наивности и чрезмерного доверия пустым обещаниям", - добавил глава российской дипломатии.