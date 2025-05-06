Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву

В Москву прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает ТАСС. Ранее он посетил Санкт-Петербург.

В администрации главы республики заявили, что в состав его делегации входят министры иностранных дел и внешней торговли и иностранных инвестиций, глава департамента по международным отношениям ЦК Компартии Кубы.

Планируется, что Диас-Канель примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. Кроме того, в 2025 году отмечается 65-летие восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.