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Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву
6 мая 2025 / 15:15
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву
© Andrew Matthews - Pool/ Getty Images/ТАСС

В Москву прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает ТАСС. Ранее он посетил Санкт-Петербург.

В администрации главы республики заявили, что в состав его делегации входят министры иностранных дел и внешней торговли и иностранных инвестиций, глава департамента по международным отношениям ЦК Компартии Кубы.

Планируется, что Диас-Канель примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. Кроме того, в 2025 году отмечается 65-летие восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

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