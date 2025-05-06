ЕК: США обложили пошлинами 70% экспорта Евросоюза на сумму €380 млрд

США обложили действующими пошлинами 70% экспорта Евросоюза в эту страну на общую сумму в €380 млрд в год, при этом Вашингтон готовится их расширить на 97% евроэкспорта. С таким заявлением выступил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович на сессии Европарламента в Страсбурге.

Как он отметил, таким образом Соединенные Штаты могут собрать €100 млрд пошлин с товаров ЕС в текущем году против €7 млрд, собранных годом ранее.

Вместе с тем Шефчович отметил, что никаких ответных мер в отношении США Еврокомиссия пока в действие не вводила, поскольку "сделала жест доброй воли" и отложила введение контрмер на 90 дней, "чтобы дать шанс переговорам".

"США временно снизили свои универсальные пошлины против ЕС с 20% до 10%. Однако тарифы США в размере от 10% до 25% все еще покрывают европейский экспорт, объемом в €380 млрд, что составляет 70% от всего экспорта ЕС в США", - подчеркнул он.

Еврокомиссар также обратил внимание, что США планируют расширить пошлины против ЕС, проводя сразу 6 антидемпинговых расследований в отношении товаров из Европы. Если все эти расследования завершатся применением пошлин, то Вашингтон обложит пошлинами 97% экспорта ЕС, указал он.