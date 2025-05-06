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Bild: в Бундестаге состоится второй тур выборов канцлера ФРГ
6 мая 2025 / 15:47
Bild: в Бундестаге состоится второй тур выборов канцлера ФРГ
© EPA-EFE/ HAYOUNG JEON/ТАСС

В Бундестаге во вторник в 15:15 по местному времени (16:15 мск) состоится второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Bild.

Ранее телеканал NTV сообщал о том, что Бундестаг возобновит заседание после того, как Мерц не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером в первом туре. Проведение второго тура состоится по запросу фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Зеленых" и Левой партии.

В первом туре Мерца поддержали 310 депутатов из 621 проголосовавшего, при этом необходимое количество голосов для избрания - 316. Против выступили 307, воздержались 3. Фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока, объединяющего ХДС и ХСС, занимают в Бундестаге 328 кресел.

В истории Германии еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование. 

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