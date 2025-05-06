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Политика
МИД КНР: США должны отказаться от угроз Китаю
6 мая 2025 / 16:08
МИД КНР: США должны отказаться от угроз Китаю
© AP Photo/ Alexander F. Yuan/ТАСС

США должны отказаться от тактики угроз и давления, если они в действительности ориентированы на диалог с Китаем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможном снижении пошлин на китайскую продукцию.

"Если Соединенные Штаты действительно хотят решить проблему посредством переговоров, им следует отказаться от угроз и давления и вести диалог с Китаем на основе равенства и взаимного уважения", - сказал дипломат в ходе брифинга.

Некоторое время назад американский лидер заявил, что в определенный момент снизит ввозные пошлины в отношении КНР, поскольку без такого решения Вашингтон и Пекин не смогут вести взаимный бизнес. 

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