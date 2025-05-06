МИД КНР: США должны отказаться от угроз Китаю

США должны отказаться от тактики угроз и давления, если они в действительности ориентированы на диалог с Китаем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможном снижении пошлин на китайскую продукцию.

"Если Соединенные Штаты действительно хотят решить проблему посредством переговоров, им следует отказаться от угроз и давления и вести диалог с Китаем на основе равенства и взаимного уважения", - сказал дипломат в ходе брифинга.

Некоторое время назад американский лидер заявил, что в определенный момент снизит ввозные пошлины в отношении КНР, поскольку без такого решения Вашингтон и Пекин не смогут вести взаимный бизнес.