Lusa: президент Гвинеи-Бисау приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию с визитом и будет участвовать в праздничных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом информировало агентство Lusa.

Сообщается, что во вторник, 6 мая, лидер республики отправится с официальным визитом в Белоруссию, после чего 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.

Предыдущий визит в Россию Эмбало совершил в феврале. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что обе страны связывают исторически дружественные отношения.