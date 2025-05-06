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Lusa: президент Гвинеи-Бисау приедет в Москву на празднование Дня Победы
6 мая 2025 / 16:19
Lusa: президент Гвинеи-Бисау приедет в Москву на празднование Дня Победы
© Кристина Кормилицина/ POOL/ ТАСС

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию с визитом и будет участвовать в праздничных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом информировало агентство Lusa.

Сообщается, что во вторник, 6 мая, лидер республики отправится с официальным визитом в Белоруссию, после чего 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.

Предыдущий визит в Россию Эмбало совершил в феврале. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что обе страны связывают исторически дружественные отношения. 

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