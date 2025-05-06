Цена золота впервые с 22 апреля поднималась выше $3 400 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 22 апреля поднималась выше $3 400 за тройскую унцию.

По состоянию на 15:42 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 0,94% и составляла $3 400,4 за тройскую унцию. К 15:47 мск цена драгметалла замедлила рост до $3 396,6 за унцию (+0,82%), свидетельствуют данные площадки.