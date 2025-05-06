Захарова подтвердила, что перемирие в ночь с 7 на 8 мая вступит в силу

Инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю 80-летия Великой Победы вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, "в полночь с 7 на 8 мая начнет действовать 72-часовое перемирие по случаю 80-летия Великой Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным 27 апреля".

"Напомню, что 3 мая Владимир Зеленский публично отказался поддержать эту инициативу, пытаясь утверждать, будто такое предложение несерьезно. Напомним, что, в отличие от России, Вооруженные силы Украины даже не думали прекращать огонь на Пасху, нарушив режим прекращения огня порядка 5 тысяч раз", - отметила Захарова.

Она также обратила внимание, что 29 апреля и 3 мая Зеленский выступил с фактическими угрозами терактов во время парада в Москве, утверждая, что не может гарантировать безопасность тем, кто приедет на торжества в российскую столицу. "Когда, по всей видимости, осознал, что со своими угрозами в очередной раз сел в кровавую лужу, в типичной для него манере сразу же попытался переложить ответственность за возможные провокации на Россию, которая, дескать, заинтересована в том, чтобы затем во всем обвинить киевский режим", - заявила дипломат.