Биньямин Нетаньяху решил оккупировать сектор Газа

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Военно-политический кабинет Израиля одобрил 5 мая план расширения военной операции в секторе Газа, который предполагает захват эксклава, насильственное перемещение палестинского населения на юг региона и нанесение ударов по инфраструктуре ХАМАС, в том числе уничтожение сети подземных тоннелей, позволяющих перемещаться как по территории сектора, так и на Синайский полуостров.

Целью операции, как заявили представители военного руководства, является окончательное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников, захваченных в октябре 2023 года. План также предусматривает ограничение доступа к гуманитарной помощи для палестинского движения. Сообщается, что распределение продуктов питания, воды и других товаров, список которых будет согласовывать Тель-Авив, будет идти через несколько “хабов”. Их охрану передадут американским частным военным компаниям. Комментируя план, министр финансов Бецалель Смотрич, один из “ястребов” в израильском правительстве, был предельно конкретен.

- Мы оккупируем Газу, чтобы остаться. Никаких больше входов и выходов. Это война за победу, и пора перестать бояться слова “оккупация”, - заявил он.

Одновременно власти в Тель-Авиве начали массовый призыв резервистов, что также указывает на подготовку к длительной наземной операции. Речь идет о десятках тысяч человек. Ранее в прессе появлялись оценки, что для осуществления плана по оккупации сектора Газа надо привлечь до 60 тыс. военных.

Между тем одобренный план фактически сводит на нет усилия посредников, прежде всего Катара и Египта, которые с начала конфликта выступали за достижение перемирия и освобождение пленных в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Дипломатические инициативы этих стран столкнулись с жёстким сопротивлением со стороны израильского правительства, настаивающего на военном решении кризиса.

Израильский план уже вызвал обеспокоенность в ООН. Заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак отметил, что “приоритетом в этот критический момент является немедленное прекращение насилия, а не новые жертвы среди гражданского населения и разрушения”.

Очевидно, в ближайшие дни похожие заявления, а также слова осуждения можно будет услышать из разных столиц и международных организаций. Но экономические санкции в отношении Тель-Авива маловероятны: ни ЕС, ни отдельные государства не готовы к односторонним шагам, которые могли бы повлиять на его экономику. Строго говоря, инструментов принуждения Израиля к миру в нынешних реалиях просто не существует. На площадке Совбеза ООН Тель-Авив находится под защитой американского вето. А потому сложно ожидать одобрения даже заявлений для прессы с осуждением плана по сектору Газа. Резолюция Совбеза ООН, которая содержала бы какие-то меры по недопущению оккупации, вообще становится делом немыслимым. То есть, по сути, ситуация отдана на откуп Израилю, и внешних препятствий для предотвращения реализации его плана нет. Это ясно дают понять и события последних месяцев, когда израильские массовые бомбардировки привели к гибели свыше 50 тыс. человек, причем преимущественно из числа гражданского населения. При этом последствий для организаторов этой бойни не было и, судя по всему, не будет.

Зато израильский план наверняка назовут “великолепным” или “потрясающим” в США. Действительно, задуманное кабинетом премьер-министра Биньямина Нетаньяху во многом коррелирует с идеями, которые ранее высказывал президент Дональд Трамп: переселить население Газы в Египет и Иорданию, а из самого эксклава сделать “ближневосточную Ривьеру”. Отсутствие палестинцев на севере сектора и создание нечеловеческих условий (скорее всего, именно такими будут эти условия) для депортированных на юг позволит в перспективе выселить куда подальше большую часть палестинцев. К слову, не просто так в конце марта в Израиле одобрили создание Управления по добровольной эмиграции из Газы.

Впрочем, израильский план несет в себе определенные риски. Оккупация сектора Газа может спровоцировать всплеск партизанского движения среди палестинцев. Даже если представить, что Тель-Авиву удастся добиться уничтожения ХАМАС и других вооруженных группировок, это не приведет к установлению мира в эксклаве. Простые люди, среди которых едва ли найдутся те, кто не потерял родных или близких из-за бомбежек, пропитаны ненавистью и могут начать мстить, какой бы ни была цена.

Но даже не это главный вызов для Биньямина Нетаньяху. На фоне военных действий углубляются внутренние противоречия. На появление плана по оккупации сектора Газа отреагировали оппозиционные партии. Некоторые из них указывали, что правительство Израиля ведет борьбу не с ХАМАС, а за собственное выживание; другие – что план не приближает освобождение заложников, а наоборот; третьи – что за подобные авантюры придется расплачиваться жизнями солдат и деньгами налогоплательщиков. А, например, Нафтали Беннет назвал ситуацию “аномалией”, поскольку войну ведет “правительство уклонистов”, в котором пять из шести лидеров коалиционных фракций не служили в армии.

Правящая коалиция, возглавляемая Биньямином Нетаньяху, полностью зависит от праворадикальных партий, которые рассматривают конфликт в секторе Газа как инструмент удержания власти. Эта группа делает ставку на образ “внешнего врага”, из-за чего любые попытки достижения компромисса с палестинцами становятся невозможными. Достаточно вспомнить, как лидер партии “Оцма Йехудит” Итамар Бен-Гвир в январе покинул кабинет министров в знак протеста против соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху лишился голосов, которые нужны были ему для успешного голосования по бюджету в Кнессете. Если бы бюджет не приняли, в Израиле назначили бы досрочные выборы. В итоге израильскому премьеру пришлось срочно пересобирать правительство. Для этого бойня в Газе была возобновлена - и уже в марте Итамар Бен-Гвир вернулся в состав кабинета.

Иными словами, любое мирное урегулирование грозит неприятными политическими последствиями для Биньямина Нетаньяху. Ему не остается ничего иного, кроме как повышать ставки. Новый план по оккупации сектора Газа надо рассматривать именно в этом контексте – как отражение предкризисных явлений в израильской политической системе. Но повышать ставки до бесконечности нельзя. Можно оккупировать Газу, но вопрос о дальнейших шагах, несомненно, встанет ребром.