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Глава Евросовета считает идею американских пошлин "экономической трагедией"
6 мая 2025 / 17:07
Глава Евросовета считает идею американских пошлин "экономической трагедией"
© Nicolas Economou via Reuters Connect/ТАСС

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европейский союз прилагает усилия для поддержания отношений с Соединенными Штатами, но идея пошлин является "экономической трагедией".

Он считает, что введение тарифов негативно скажется на ЕС, но еще хуже на экономике самих США. "Мы прилагаем усилия по поддержанию отношений с США", - отметил Кошта в интервью испанской радиостанции Cadena SER. Президент США Дональд "Трамп пришел с идеей пошлин, это экономическая трагедия", указал он.

"Евросоюз - это мирный проект, но мир без обороны - это иллюзия. Для этого мы должны нарастить инвестиции в оборону, мы должны делать это с умом, стимулируя наши инновации и нашу экономику", - убежден глава Евросовета.

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