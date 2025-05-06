Смогут ли румынские правые прорваться к власти?

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

В Румынии состоялся новый раунд кажущихся уже бесконечными президентских выборов. Формально это первый тур, фактически – перевыборы после отмены предыдущего тура из-за лидерства национал-консерватора и евроскептика Кэлина Джорджеску. Его сменщиком в роли основного относительно антисистемного правого кандидата стал лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, в прошлый раз набравший около 14%.

Применив для регулирования результатов формально правовые, а фактически неправовые репрессивные механизмы, перед «вторым первым туром» румынские власти использовали методы в духе приснопамятной кампании Ельцина 1996 года. К делу подключили либеральную интеллигенцию, начавшую лить слезы по «европейскому выбору» и клеймить «реакционеров». Накануне голосования появилось открытое письмо деятелей культуры с недвусмысленным призывом голосовать против Джорджеску. «Румынское общество утратило доверие к политике. Избрание президента, который честен, заслуживает доверия, вовлечен, проевропейски настроен и ориентирован на существенные реформы, который не обязан коррумпированным или экстремистским партиям, — это первый шаг к выходу из кризиса»,- говорилось в данном документе. «Мы должны снова начать опасаться ужасного провала, который может потерпеть Румыния, если после 18 мая у нас будет антиевропейский президент», — сказал агентству Reuters один из подписантов, писатель Раду Ванку.

Ни эти, ни другие политтехнологические действия не помогли (во всяком случае, пока). Симион получил свыше 40%, победив в 36 из 41 избирательного округа страны. Кандидат от правящей коалиции (Социал-демократическая партия, Национальная либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии) Крин Антонеску не вышел во второй тур и уже признал поражение: «Голоса говорят за себя, граждане высказались, очень жаль... Жизнь идет дальше». Второе место занял основатель правоцентристского «Союза спасения Румынии», мэр Бухареста Никушор Дан, набравший в два раза меньше, чем Симион – около 21%.

Симион заранее празднует победу. В частности, он заявил: «Мы победили... У меня одна цель — вернуть румынскому народу то, что у него было отнято». Его оптимизм базируется на социологических реалиях. Так, его поддержал набравший 13% экс-премьер Виктор Понта, назвавший Дана марионеткой Сороса.

Правый кандидат уже строит и кадрово-организационные планы на случай триумфа во втором туре. Во главе правительства он планирует поставить Джорджеску. Свои воззрения у Симиона и на внешнюю политику, в частности, на российско-украинскую проблематику. В недавнем интервью он сказал: ««Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа». При этом ранее он выступал за присоединение к Румынии некоторых территорий, которые считает исторически румынскими.

Внешне власть накануне второго тура, который состоится 18 мая, выглядит находящейся в глубоком кризисе. Итогом выборов уже стала отставка премьера Румынии Марчела Чолаку и выход социал-демократов из правящей коалиции, то есть правительства. Временным премьером Румынии стал министр внутренних дел Каталин Предой. Однако на системе ставить крест рано.

Например, в отношении Симиона проводят следственные действия по подозрению в экстремизме из-за его слов, что с людей из структур, отстранивших Джорджеску от предыдущих выборов, нужно содрать кожу. Позже он уточнил, что высказался иносказательно, но расследование все равно идет. Кроме того, пару лет назад экс-министр обороны Молдавии Анатол Шалару заявил, что Симион в начале 2010-х встречался в Черновцах с резидентом российских спецслужб. «Альянс за объединение румын» обвинение опроверг, но сейчас тема «русского следа», как и в случае с Джорджеску вполне может быть реанимирована.

Кроме «русского», Симиону инкриминируют еще и «американский след». Незадолго до голосования избирательные органы объявили о начале расследования в отношении «Альянса», который обвиняют в «нарушении правил финансирования избирательных кампаний». Согласно официальной версии, Симион организовал выплату полутора миллионов долларов американской лоббистской фирме для организации встреч в Вашингтоне, где он был гостем подкаста бывшего советника Трампа Стива Бэннона. Произвели выплату якобы из государственных средств.

Если финансовые связи румынских правых и трампистов относятся к числу гипотез (хотя власти явно очень хотят перевести в разряд фактов), то общеполитические взаимные симпатии несомненны. Джорджеску и Симон радовались победе Трампа и разделяют его повестку по основным пунктам, а многие видные трамписты, в свою очередь, открыто возмущались произволом румынских властей и высказывали поддержку тому же Джорджеску. Но могут ли в Вашингтоне сделать нечто большее, чем просто декларации, если после вполне вероятного избрания Симиона его так и не допустят в президентское кресло? Как показывает практика громких слов и минимальных дел за первые трамповские 100 дней - не факт.